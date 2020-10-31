Haber Giriş: Kaynak: AA
THY'den İzmir biletlerine ücretsiz değişim imkanı
Türk Hava Yolları (THY), deprem nedeniyle İzmir kalkışlı ve varışlı biletlerin 6 Kasım'a kadar ücretsiz değiştirebileceğini duyurdu.
THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yolcular, 30 Ekim ve öncesinde satın alınan İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri 6 Kasım'a kadar ücretsiz değiştirebilecek veya iade edebilecek.
Bilet değişikliği ve iade işlemleri THY çağrı merkezi, satış ofisleri ve bilet satın alınan acenteler üzerinden yapılacak.
Yolcular, düzenleme ile ilgili bilgilere, https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/izmir-depremi-hakkinda/ linkinden ulaşabilecek.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 11:18
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