Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte etkili olan kar yağışı zaman zaman ulaşımı da aksatıyor.

Valilik, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için il merkezi ve tüm ilçelerde taşımalı eğitime bugün ara verildiğini açıkladı.