Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 11:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de taşımalı eğitime "kar" engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim bugün yapılamayacak.
Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte etkili olan kar yağışı zaman zaman ulaşımı da aksatıyor.
Valilik, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için il merkezi ve tüm ilçelerde taşımalı eğitime bugün ara verildiğini açıkladı.
Etiketler: Tunceli Kar Yağışı Eğitim
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