Türkiye
Tunceli'de HDP İl Başkanı gözaltına alındı29 Eylül 2019 Pazar 14:25 - Son Güncelleme 29 Eylül 2019 Pazar 14:33
Tunceli'deki terör operasyonunda aralarında HDP İl Başkanı Hıdır Çiçek ve 2 parti yöneticisinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında aralarında HDP İl Başkanı Hıdır Çiçek ve parti yönetiminden 2 kişinin de olduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Çiçek ile 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA