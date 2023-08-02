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Türkiye
AA 02.08.2023 12:54

Tunceli'de eylem ve etkinlikler 15 gün izne bağlandı

Tunceli'de eylem, etkinlik ve basın açıklamaları 15 gün süreyle izne bağlandı.

Tunceli'de eylem ve etkinlikler 15 gün izne bağlandı

Valilikten yapılan açıklamada, kentte 3-6 Ağustos'ta 21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin düzenleneceği belirtildi.

Festivalin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "İl merkezi ve ilçelerimizde izin verilen festival programlarının icra edilecek içerikleri haricinde düzenlenecek eylem, etkinlik ve basın açıklamaları, 15 Ağustos saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle mülki amir iznine bağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, izinsiz yapılacak olan eylem ve etkinliklere müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

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