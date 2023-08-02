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Türkiye
AA 02.08.2023 12:12

Antalya'da beton mikseri 11 araca çarparak devrildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde yokuştan inerken park halindeki 11 araca çarparak devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı.

Antalya'da beton mikseri 11 araca çarparak devrildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde beton mikseri, Kalkan Mahallesi'nde liman yolunda yokuştan inerken kontrolden çıkarak park halindeki 11 araca çarpıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da beton mikseri 11 araca çarparak devrildi

Kaza sonucu beton mikseri ile 11 araçta büyük çapta hasar oluştu. Hurdaya dönen bazı otomobiller kullanılamaz hale geldi.

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