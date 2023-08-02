Kütahya'nın Emet ekmeği tescillendi

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, belediye olarak patent başvurusu yaptıkları Emet ekşi mayalı ev ekmeğinin tescillenerek coğrafi işareti aldığını açıkladı.

"Ekmeğimiz buzdolabında 10 günden fazla muhafaza edilebilir"

Başkan Doğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

”Kütahya bölgemiz de fırın ve ekmek satış reyonları, büfelerde görüldüğü üzere Emet ekmeğimiz gerek yapılışı, gerekse lezzeti ile bölgemize has bir üründür. Ama her ekmek Emet ekmeği değildir. Ekşi mayası özel yapılan Emet ekmeğini gerçek değerinde yapım ve satışı için coğrafi işaretini alarak tescilini yaptırdık. Ülkemizin dört bir yanından termal tesislerimize gelen misafirlerimiz de Emet pidesi, Emet kebabı kadar ekşi mayalı ekmeğimizi öğrenir ve ağız tadıyla tüketirler. Ekmeğimiz buzdolabında 10 günden fazla muhafaza edilebilir. Durdukça da lezzeti artar. Artık bu lezzetimiz de Türk Patent Enstitüsünce tescillendi ve marka bir ürün haline geldi."

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

Emet ekşi mayalı ev nasıl yapılır?

Emet ekmeği, ekmeklik buğday unu, su, tuz ve ekşi maya kullanılarak üretilir. Taş fırında ve odun ateşinde pişirilir. Dışı sert kabuklu, içi yumuşak yapıdadır. Ortalama ağırlığı 1,5 kilogramdır.

Emet ekmeğinin üretiminde kullanılan ekşi maya cam kavanozdaki ılık suyun içine atılan nohutların 2 gün boyunca güneş görmeyecek şekilde bekletilmesiyle oluşan nohut suyuna ekmeklik buğday unu ve tuz ilave edilmesinin ardından tahta kaşıkla karıştırılan bu karışımın bir gün daha bekletilmesiyle elde edilir. Hamurun mayalanması yoğurulan hamurun dinlendirilmesi ve bezelere bölünüp şekil verilen hamurların dinlendirilmesi olarak iki aşamada gerçekleştirilir. Mayalanma tamamlandıktan sonra taş fırınlarda odun ateşiyle pişirme işlemi gerçekleştirilen Emet ekmeği tüketime hazır hale gelir.