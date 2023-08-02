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Türkiye
AA 02.08.2023 10:59

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
[Fotograf: TRT Haber]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı.

Harekete geçen polis, uyuşturucu taşıyan bir tırı takibe aldı. Ekipler, Yeni İstanbul Caddesi'nde duran tırdan, hafif ticari araca uyuşturucu taşındığı sırada operasyon düzenledi.

Ekipleri fark eden şüphelilerden biri, hafif ticari araçla kaçmak isterken polis aracına çarpınca yakalandı. Operasyonda, M.İ., E.K. ile S.A. ve eşi M.A. gözaltına alındı.

Tırda yapılan aramada, 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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