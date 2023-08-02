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Türkiye
TRT Haber-DHA-AA-İHA 02.08.2023 10:22

İstanbul'da iş merkezinde yangın

İstanbul Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 9 işçi ve 7 itfaiye erinin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'taki 5 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarüzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.


 

Yangın sırasında binanın yatakhane kısmında mahsur kalan 9 işçi itfaiyenin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı, 8 itfaiye eri de dumandan etkilendi.

Söz konusu işçiler ile 7 itfaiye eri hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor

Bölgede yoğun dumana neden olan yangın ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yangın sırasında dumandan etkilenen 9 işçi ve 7 itfaiye eri çevredeki hastanelere sevk edilmiş olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.

Ekiplerin iş merkezindeki soğutma ve duman tahliyesi çalışmaları sürüyor.

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