İstanbul'da iş merkezinde yangın

Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'taki 5 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarüzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbul Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yanan iş merkezinde mahsur kalanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor. Son durumu @trthaber ekibi olay yerinden aktardı.https://t.co/IzsElvFELk pic.twitter.com/lysJZrTXLC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 2, 2023

Yangın sırasında binanın yatakhane kısmında mahsur kalan 9 işçi itfaiyenin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı, 8 itfaiye eri de dumandan etkilendi.

Söz konusu işçiler ile 7 itfaiye eri hastanelere kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor

Bölgede yoğun dumana neden olan yangın ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yangın sırasında dumandan etkilenen 9 işçi ve 7 itfaiye eri çevredeki hastanelere sevk edilmiş olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.

Ekiplerin iş merkezindeki soğutma ve duman tahliyesi çalışmaları sürüyor.