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Türkiye
İHA 31.07.2023 16:52

Tunceli’de doğal gaz borusu patladı: Yurt ve binalar boşaltıldı

Tunceli'de iş makinesinin doğal gaz borusunu patlatması nedeniyle civardaki yurt ve binalar tedbir amacıyla boşaltıldı. Olayın yaşandığı bölgeye 112, itfaiye, polis ve doğalgaz acil servisi yönlendirildi.

Tunceli’de doğal gaz borusu patladı: Yurt ve binalar boşaltıldı
[Fotograf: İHA]

Tunceli merkez Atatürk Mahallesi’nde bulunan Tunceli Kız Yurdu C Blok önündeki alanda kazı çalışması yapan iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı.

İhbar üzerine bölgeye 112, itfaiye, polis ve doğalgaz acil servisi yönlendirildi.

Ekipler, vatandaşlara anonslar yaparak yurt binası ile civardaki binaların boşaltılmasını sağladı.

Bölgede güvenlik şeridi oluşturulurken muhtemel bir çökme ve yangına karşı da itfaiye ekipleri hazır bulunduruldu.

Doğal gaz acil servisi ekiplerinin ölçümler yaptığı yurt binası ile civardaki binalara girişe tedbir amacıyla izin verilmiyor.

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