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Türkiye
AA 31.07.2023 16:53

Şile'de denizde bulunan 8 mühimmat karaya çıkarıldı

İstanbul Valiliği, Şile'de denizde tespit edilen 28 mühimmattan 8'inin teşhis ve imha için karaya çıkarıldığını bildirdi.

Şile'de denizde bulunan 8 mühimmat karaya çıkarıldı
[Fotograf: DHA]

Valilikten yapılan açıklamada, 28 Temmuz'da saat 09.00 sıralarında Şile Sofular Mahallesi sahilinde deniz içerisinde patlamamış mühimmat bulunduğuna dair ihbar sonrası bölgenin güvenlik çemberine alındığı duyuruldu.

Şile'de denizde bulunan 8 mühimmat karaya çıkarıldı

Hava koşulları nedeniyle söz konusu tarihte dalış yapılamadığı aktarılan açıklamada, aynı yerde 29 Temmuz'da icra edilen dalış faaliyetinde sahilden 10 metre uzaklıkta, 1-1,5 metre derinlikte bölgeye dağılmış vaziyette 9 şüpheli cisim tespit edildiği ifade edildi.

Şile'de denizde bulunan 8 mühimmat karaya çıkarıldı

"28 mühimmattan 8'i çıkarıldı"

Açıklamada, şunları kaydedildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS Grup Komutanlığı tarafından yapılan görüntü incelemeleri neticesinde şüpheli cisimlerin top mermisi olduğu belirlenmiştir. 30 Temmuz saat 10.00'da SAS Grup Komutanlığı SAS timi tarafından dalış icra edilmiş, bahse konu mevkide en az 28 adet mühimmat tespiti yapılmış olup tespit edilen mühimmatlardan, karaya çıkarılması mümkün vaziyette olan 8 tanesi teşhis ve imha için Şile Nöbetçi Savcısı onayı dahilinde SAS timi tarafından SAS Grup Komutanlığı’na intikal ettirilmek üzere karaya çıkarılmıştır. SAS timleri tarafından bölgede tarama faaliyeti sürdürülmektedir. Tespit edilen mühimmatın imha işlemi gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasının ardından 2 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecektir."

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