Açık 31.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.07.2023 16:47

Çankırı'da kumar oynayan 9 kişiye 36 bin lira ceza

Çankırı'da 5 kıraathaneye düzenlenen operasyonda kumar oynayan 9 kişiye 36 bin 495 lira ceza uygulandı.

Çankırı'da kumar oynayan 9 kişiye 36 bin lira ceza
[Temsili fotoğraf: AA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen 5 adrese 20 ekip toplam 40 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 iş yerinde 1900 lira nakit para, kumar kayıtlarının tutulduğu defter, zar ve iskambil kağıtlarına el konuldu. Kumar oynadıkları gerekçesiyle adli işlem başlatılan 9 kişiye 36 bin 495 lira ceza uygulandı.

Operasyon kapsamında 3 iş yerine ruhsat faaliyeti dışında alkol sunumu yapılması, 4 iş yerine kapalı alanda tütün mamulü tüketilmesi, 1 iş yerine de etil alkol olduğu değerlendirilen 1,7 litre sıvı madde ele geçirilmesi nedeniyle işlem yapıldı.

Gözaltına alınan M.A.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER
Çankırı Kumar
Sıradaki Haber
Van'da 139 kilogram esrar ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:39
Mardin'de trafik kazası: 7 yaralı
17:35
Senegal'de olası sokak olaylarını engellemek için mobil veri kesildi
17:36
Şişli’de 3 kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
17:32
Niğde kent müzesine kavuşuyor
17:15
Borç yapılandırma ödemeleri için son ödeme süresi uzatıldı
17:02
İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 36 tutuklama
Rusya'nın Dnipro'ya saldırısının ardından
Rusya'nın Dnipro'ya saldırısının ardından
FOTO FOKUS
Muğla'nın "mor tarlası" misafirlerini ağırlıyor
Muğla'nın "mor tarlası" misafirlerini ağırlıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ