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Türkiye
TRT Haber 31.07.2023 15:29

Antalya'da iki noktada orman yangını

Antalya'nın Demre ve Aksu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangınlar, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Antalya'da iki noktada orman yangını
[Fotograf: AA]

Antalya'nın iki ayrı ilçesindeki ormanlardan aynı saatlerde dumanlar yükseldi.

Antalya'da iki noktada orman yangını

Aksu

Yeşil Karaman Mahallesi'ndeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye 2 uçak 3 helikopter, 5 arazöz, su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında, 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Antalya'da iki noktada orman yangını

Demre

Demre ilçesi Davazlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Antalya Kaş kara yoluna yakın noktadaki yangının söndürülmesi için; 1 helikopter, 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 2 su tankeri bölgeye gönderildi. 

Müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. 

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Antalya Orman Yangını
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