İztuzu sahilindeki caretta caretta yuvalarının sayısı 700'e ulaştı

Caretta carettaların en önemli yumurtlama alanları arasında yer alan kumsalda, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) çeşitli önlemler alınıyor ve görevliler sahili gözetim altında tutuyor.

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, kaplumbağaların sahilde yuvalamaya devam ettiğini söyledi.

İztuzu'nda bereketli bir yuvalama sezonu geçtiğini ifade eden Kaska, "Ekiplerimiz tarafından 700. yuva tespit edildi. Sahilde geçmiş yıllarda tespit edilen en çok yuva sayısı 757 idi. Kaplumbağaların yuvalaması yaklaşık 2 hafta daha sürecek. Sahilde rekor sayı olan 757’ye yaklaşacağımızı belki de geçeceğimizi tahmin ediyoruz" dedi.

Kaska, koruma çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini ifade etti.