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Türkiye
AA 31.07.2023 14:20

Samsun'da şap nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı

Samsun genelinde şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla hayvan pazarları kapatıldı.

Samsun'da şap nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Samsun İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu, Vali Yardımcısı Mahmut Halal başkanlığında toplandı.

Komisyon tarafından alınan karar doğrultusunda Alaçam ilçesinde ve çevre illerde şap hastalığı görülmesi nedeniyle kapatılan hayvan pazarlarından kaynaklı il genelinde hayvan hareketlerinin yoğunlaşabileceği ve hayvan satış yerlerine talebin artabileceğinden dolayı, hastalığın yayılmasını engellemek ve olası salgın ihtimaline karşı, ikinci bir emre kadar il genelindeki tüm hayvan satış yerlerinin kapatılması kararlaştırıldı.

Irak'ın Türkiye sınırlarına yakın bölgelerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda SAT-2 serotipi şap hastalığı mihrakların görüldüğü, hastalığın büyükbaş hayvanlarda oldukça ağır seyrettiği ve yayılma dinamiği ile ölüm oranın yüksek olduğunun bilindiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl genelinde hayvan hareketliliğini kısıtlamak amacı ile pazarlar dışında toplanarak hayvan alım satımı yapmalarını önlemek amacıyla İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile kolluk kuvvetlerince gerekli denetimlerin yapılmasına, hastalık ihbarlarının ivedi olarak titizlikle değerlendirilmesine ve hastalık çıkan mihraklarda idari ve fenni tedbirlerin alınmasına karar verildi. Bu çalışmaların yanı sıra hastalığın yayılımını önlemek amacıyla sığır, koyun, keçi yetiştirilen tüm işletmelerde şap aşılama programının mesai mefhumu gözetmeksizin uygulanmasına ve işletmelerde bulaşmayı önleyici biyogüvenlik önlemlerinin alınmasına, aktif mihrakların tespit edilmesi durumunda yasal süre içerisinde hastalık sönüşü yapılana kadar kordon ve karantina tedbirlerinin titizlikle alınmasının sağlanmasına, komisyon kararlarının uygulanmasında, özellikle hayvan pazarı kontrollerinde kolluk kuvvetlerinin faydalanılması ve kolluk kuvvetlerinin yol denetimi yapmaları karara bağlandı."

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