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Türkiye
AA 31.07.2023 14:28

Çorum'da 15 gün önce doğum yapan kadın hayatını kaybetti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kalp krizi geçiren 15 günlük lohusa kadın hastanede hayatını kaybetti.

Çorum'da 15 gün önce doğum yapan kadın hayatını kaybetti

Fatih Mahallesi Erdil Sokak'ta ikamet eden ve yeni doğum yapan 21 yaşındaki Sultan Bayrav, 29 Temmuz'da evinde rahatsızlandı.

İhbar üzerine eve sevk edilen sağlık ekipleri, Bayrav'ı Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Bayrav, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bayrav, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Defne bebek annesiz kaldı

Yaklaşık 2 yıl önce Bayram Bayrav ile hayatını birleştiren Sultan Bayrav'ın 15 gün önce Defne Lina ismini verdikleri bir bebek dünyaya getirdiği öğrenildi.

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