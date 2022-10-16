Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de bir araçtan kaçak 160 bin makaron çıktı
[İHA (Arşiv)]
Tunceli'de ekipler kaçakçılara göz açtırmıyor. Ekipler, bir araçta, gümrük kaçağı 160 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi, sürücü hakkında da adli işlem başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada gümrük kaçağı 160 bin makaron ele geçirdi.
Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Tunceli Kaçakçılık Makaron
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