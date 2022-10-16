Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 16:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Madencilerin son fotoğrafları
[Fotograf: TRT Haber]
Her gün olduğu gibi aileleriyle vedalaşıp evlerinden çıktılar. Ama ne yazık ki bazıları için son vedaydı. Amasra'daki maden kazası sırasında mesaide olan işçilerin son fotoğrafları ortaya çıktı.
Kimi telefonla konuşuyor, kimi birbiriyle sohbet ediyordu. Maden işçileri mesaiye giderken minibüste çekildi bu fotoğraf.
Onlar işlerinin başına geçtikten kısa bir süre sonra patlama oldu. Bu fotoğrafta sol tarafta bulunan Erol Bulduk, yaralı halde madenden çıkarıldı. İstanbul'da tedavi altına alınan Bulduk'un durumu kritik.
Bu kare ise son bir haftaya ait. Ne yazık ki fotoğraftaki madencilerden bazıları şehit oldu. Onlardan geriye gülümseyerek poz verdikleri bu resim kaldı.
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