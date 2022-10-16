Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaralı madencileri hastanede ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'daki maden kazasında yaralanan madencileri ziyaret etmek üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gitti. Madencilerin durumuyla ilgili doktorlardan bilgi alan Erdoğan, yaralı yakınlarına da geçmiş olsun dileğini iletti.
Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastanede, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'a getirilen 6 madencinin tedavi gördüğü servisi ziyaret etti ve işçilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile hastanenin koordinatör başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan maden kazasında yaralanan işçileri hastanede ziyaret ediyor. pic.twitter.com/ToaHwnDvGg— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 16, 2022
Etiketler: Bartın İstanbul Maden Recep Tayyip Erdoğan
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