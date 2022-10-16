Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 15:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2022 yılında ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 102'ye yükseldi
[AA (Arşiv)]
Terör örgütü PKK'dan kaçan 1 terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak'tan itibaren teslim olan terörist sayısı 102'ye ulaştı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan teröristin 2018'de Almanya'dan terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 102'ye yükseldi.
Etiketler: Terör Örgütü İçişleri Bakanlığı
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