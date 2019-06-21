4 dağcı, Tunceli'ye giderek Ovacık ilçesinde kamp kurdu. Sabah saatlerinde Mercan Dağlarına tırmanan 4 kişilik grup, tırmanışı tamamlayarak inişe geçti. Kayalık bölgeden geçmek isteyen grubun lideri Serhan Poçan'a bir ayı saldırdı.

Kayalıklardan düşerek bacağı kırılan Poçan'a ilk müdahaleyi yapan arkadaşları, 156 Jandarma İmdat Hattı'nı arayarak yardım istedi.

Sağlık durumu iyi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığından kalkan askeri helikopter, Poçan'ı düştüğü yerden alarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Poçan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"Ayı arkadaşımızı aşağıya ittikten sonra koşarak bölgeden uzaklaştı"

Poçan ile tırmanış yapan Ömür Birler, gazetecilere yaptığı açıklamada, inişe geçtikleri sırada bir inden ayı çıktığını belirterek "Öndeki arkadaşımıza saldırdı. Ayı arkadaşımızı aşağıya ittikten sonra koşarak bölgeden uzaklaştı. Düşmenin etkisiyle arkadaşımızın bacağında parçalı kırık oluştu." dedi.

Kaynak: AA