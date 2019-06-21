Türkiye

Sigara izmariti tarlayı ve tırı yaktı

21 Haziran 2019 Cuma 21:18 - Son Güncelleme 21 Haziran 2019 Cuma 21:18

Kahramanmaraş'ta tarlada çalışan bir işçinin attığı sigara izmaritinden çıkan yangın sonucu buğday tarlası ve balya taşımak üzere tarlada bulunan bir tır yandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, tarlada yapılan buğday hasadının ardından saman balyaları tıra yüklenmek üzere hazırlandı. Bu esnasında, tarlada işçi olarak çalışan İsmail Ç’nin attığı izmarit nedeniyle balyalar alev aldı. Tır küle döndü Rüzgarın etkisiyle tarlaya yayılan alevler, yükleme yapmak için alanda bulunan Hasan Kebeli yönetimindeki 46 ABF 615 plakalı tıra sıçradı. Yangında tarlada zarar oluşurken tır kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından İsmail Ç. işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Kaynak: AA Etiketler: Kahramanmaraş buğday tarlası sigara yangın tır

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