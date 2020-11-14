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Tunceli'de 500 litre sahte alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 500 litre sahte alkol ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde kaçakçılığa yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreste yapılan aramada, sahte olduğu değerlendirilen 500 litre alkol ele geçirildi.
Sahte alkol üretimi yapan kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Sahte AlkolSon Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 11:31
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