Tunceli Valisi Özkan'dan il dışından gelenlere karantina uyarısı
Tunceli Valisi Özkan, il dışından kente giden vatandaşlara 14 gün karantina tavsiyesinde bulunarak, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim" dedi.
Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, devam eden yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında il dışından kente gelen vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, valilik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, il dışından gelen vatandaşların, kendilerini 14 gün evlerinde izole etmelerinin büyük önem arz ettiğini belirtti.
Vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarıda bulunan Özkan, "Lütfen sevdiklerinizin hastalanma sebebi olmayalım, kalabalık ortamlara girmeyelim. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim" ifadelerini kullandı.
Değerli Hemşehrilerim…!— T.C.Tunceli Valiliği (@TunceliValiligi) July 26, 2020
İl dışından gelen hemşehrilerimizin kendilerini 14 gün muhafaza etmeleri büyük önem arz etmektedir. Lütfen sevdiklerimizin hastalanma sebebi olmayalım, kalabalık ortamlara girmeyelim. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim. pic.twitter.com/z32WfaUanM
- 21:07
- 20:57
- 20:48
- 20:51
- 20:16