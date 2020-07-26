Haber Giriş: Kaynak: AA
Burdur'da ormanlık alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
Burdur'un Bucak ilçesinde 1 uçak, 3 helikopter, 4 müdahale aracı, 33 arazöz, 3 dozer, 10 hizmet aracı, 3 belediye itfaiye aracının müdahale ettiği orman yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Dutalan köyündeki Kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ve Burdur Orman İşletme Müdürlüğü ile çevre illerden gelen 1 uçak, 3 helikopter, 4 müdahale aracı, 33 arazöz, 3 dozer, 10 hizmet aracı, 3 belediye itfaiye aracı ve 150 personelle müdahale edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yangının kontrol altına alındığı bölgede, soğutma çalışmasının devam ettiği kaydedildi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sosyal medya hesabından yangınla ilgili, "Burdur Bucak yangını kontrol altına alındı" açıklamasını yaptı.
Etiketler: burdur orman yangını burdur haber burdur yangınSon Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 18:57
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