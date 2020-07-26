İlçeye bağlı Dutalan köyündeki Kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ve Burdur Orman İşletme Müdürlüğü ile çevre illerden gelen 1 uçak, 3 helikopter, 4 müdahale aracı, 33 arazöz, 3 dozer, 10 hizmet aracı, 3 belediye itfaiye aracı ve 150 personelle müdahale edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yangının kontrol altına alındığı bölgede, soğutma çalışmasının devam ettiği kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sosyal medya hesabından yangınla ilgili, "Burdur Bucak yangını kontrol altına alındı" açıklamasını yaptı.