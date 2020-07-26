Haber Giriş: Kaynak: AA
Karaman'da zehir tacirlerine operasyon: 4 tutuklama
[Fotoğraf: Arşiv]
Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle emniyet ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.
Emniyet ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik opersayonları hız kesmeden devam ediyor.
Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda, Caner G, Ali Ü, Hasan Hüseyin A. ve Hasan T'yi yakaladı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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