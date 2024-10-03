Tüketime uygun olmayan 79 ton ceviz imha edildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Akçakale Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye girmeye çalışan bir tırdaki ceviz içinden numune alındığı belirtildi.

Numunelerin laboratuvarda incelendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Laboratuvarda yapılan muayene ve analiz sonucunda, fiziki, duyusal (organoleptik muayene) yönden Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı üretilmiş, tüketimi insan ve hayvan sağlığına uygun olmayan 79 bin kilogram kabuksuz ceviz içi ürünün, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Gıda ve Yem Şube Müdürlüğümüz kontrol ekipleri nezaretinde imha işlemi gerçekleştirilmiştir."