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Türkiye
AA 03.10.2024 13:05

Batman'da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Batman'da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışma yürütüldü.

Ekiplerce takibe alınan 6 zanlının Batman'da, 2 zanlının ise Ankara'da olduğu tespit edildi.

Batman ve Ankara'da 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 41 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, 3 gram esrar ve 16 gram skunk ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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Uyuşturucu Batman Ankara Narkotik
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