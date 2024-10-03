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Türkiye
AA 03.10.2024 12:50

İstanbul'da kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı bina boşaltılacak

İstanbul Küçükçekmece'de, kolonlarında çatlak oluşan ve yapılan incelemede riskli olduğu belirlenen 5 katlı apartmanın tahliye edilmesine karar verildi.

İstanbul'da kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı bina boşaltılacak

Kemalpaşa Mahallesi Bağlar Caddesi'nde, 27 Eylül'de kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı binada inceleme yapan Küçükçekmece Belediyesi ile İstanbul Aydın Üniversitesinden oluşan 6 kişilik heyet, raporunu tamamladı.

Heyet hazırladığı raporda, binanın mevcut haliyle kullanımının can güvenliği bakımından sakıncalı olacağı ve ivedi şekilde boşaltılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Bunun üzerine, sabah saatlerinde binanın olduğu sokağa belediye görevlileri, zabıta ve polis ekipleri geldi.

Ekipler, apartman sakinlerine tahliye kararını tebliğ ederek, gün içerisinde binanın boşaltılması gerektiğini aktardı.

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