Gözaltına alınmadan önce fare zehri içerek intihar girişiminde bulunduğu öne sürülen katil zanlısı üniversite öğrencisi Onur K'nın, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Onur K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkta sorgulanan Onur K, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Susma hakkını kullandığı öğrenilen Onur K, "kadına karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'ta bir apartman dairesinde ikizi ile yaşayan Tuğçe Can, yaşlı bakım teknikeri olarak çalıştığı huzurevine gitmek üzere 12 Ocak'ta evinden ayrılırken apartmanda bıçaklı saldırıya uğramıştı. Yaşamını yitiren genç kadının erkek arkadaşı katil zanlısı Onur K, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.