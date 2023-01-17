Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de bahis ve kumar uygulaması yapıldı
[Fotograf: TRT Haber]
Nevşehir'de, kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik uygulamada 7 şüpheliye idari işlem yapıldı.
Nevşehir'de polis il genelinde "yasa dışı bahis, kumar, tombala, oyun makineleri" suçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdi.
35 ekip ve 93 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 115 iş yerindeki 325 kişi sorgulandı.
Uygulamada, kumar oynadığı tespit edilen 7 kişi hakkında idari işlem yapılırken, aranan bir sanık da yakalandı.
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