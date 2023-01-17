Tayyare Kültür Merkezi Sami Güner Sanat Galerisindeki resim serginin açılışında konuşan Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, hassas çabası nedeniyle öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin de öğrencilerin gündemi takip ettiğini ve sosyal projelere imza attığını belirterek, "Madencilerimiz bizim evlerimiz ısınsın diye orada şehit oldular ama sizler de yüreğimizi ısıttınız. Çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize yüreğinize sağlık" diye konuştu.

Okul müdürü Remzi Ayaz da Bartın'ın Amasra ilçesinde 42 madencinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını ve farkındalık için bu etkinliği planladıklarını ifade etti. Öğrencilerin bölgeyi ziyaret ettiğini ve gözlemledikten sonra resimlerini hazırladığını anlatan Ayaz, katılımcılara teşekkür etti.

Proje yürütücüsü görsel sanatlar öğretmeni Elif Ataman ile projede yer alan bazı öğrenciler de duygularını dile getirdi.

Kurdele kesimiyle açılan sergi, 21 Ocak'a kadar görülebilecek.