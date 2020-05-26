Haber Giriş: Kaynak: AA
Tufanbeyli'de soğuk hava fasulyeye zarar verdi
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan soğuk hava, fasulye fidelerinin kurumasına neden oldu.
Fasulye üreticisi Musa Çinçik, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesinin fasulye fidelerini olumsuz etkilediğini kaydetti.
Soğuk hava nedeniyle fasulye fidelerinin kuruduğu belirten Çinçik, zararların çok olduğunu ifade etti.
Çiftçi Hasan Ergin de fidelerinin zarar görmesi nedeniyle tarlasını yeniden sürerek ekim yaptığını ifade etti.
Tufanbeyli İlçe Tarım Müdürlüğü'nce zarar tespit çalışmaları başlattığı öğrenildi.
Etiketler: Tufanbeyli soğuk hava fasulyeler soğuktan etkilendiSon Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 15:40
Sıradaki Haber
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz