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Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Salihli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
İsmail Olca yönetimindeki servis minibüsü, İzmir-Ankara kara yolu Mersindere Mahallesi'nde yağış nedeniyle kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden Ahmet Adamol idaresindeki otomobile ve refüje çarparak devrildi.
Kazada minibüs sürücüsü Olca ile 14 tarım işçisi yaralandı.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan yine İzmir-Ankara kara yolunun geçtiği Kemalpaşa ilçesinde bu sabah tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmiş, 5 kişi yaralanmıştı.
Etiketler: trafik Kazası tarım işçisi 15 yaralıSon Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 15:18
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