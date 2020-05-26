CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle İYİ Parti lideri Meral Akşener’i Üsküdar’daki evinde ziyaret etti.

İki lider başbaşa bir görüşme de yaptılar. İkilinin yaptıkları görüşmede güncel konularda görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.