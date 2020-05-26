Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e bayram ziyareti
[Fotoğraf: DHA]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Üsküdar'daki evinde ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle İYİ Parti lideri Meral Akşener’i Üsküdar’daki evinde ziyaret etti.
İki lider başbaşa bir görüşme de yaptılar. İkilinin yaptıkları görüşmede güncel konularda görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.
Etiketler: Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu bayram ziyaretiSon Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 14:18
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