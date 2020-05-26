Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadete kapalı olan camilerde 29 Mayıs'ta ilk Cuma namazı kılınacak.

Kılınacak ilk Cuma namazı için Sultanahmet Camii, Fatih Belediyesi ekipleri tarafından bugün dezenfekte edildi. Ekipler camii içerisinde bulunan halı, kolon, giriş gibi temasın olabileceği yerleri dezenfekte etti.

Ayrıca cami ve mescitlerin açılması ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile de genelge gönderildi. Genelgeye göre cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak.

Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak.