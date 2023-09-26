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Türkiye
DHA 26.09.2023 18:51

TÜBİTAK SAGE'deki patlamada ölen teknisyen toprağa verildi

Ankara'da dün TÜBİTAK SAGE tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 26 yaşındaki teknisyen Asım Güngör'ün cenazesi toprağa verildi.

TÜBİTAK SAGE'deki patlamada ölen teknisyen toprağa verildi

Mamak ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesi'nde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisindeki kimyasal atık sahasında, dün saat 16.40'ta kimyasal reaksiyon sonucu patlama oldu.

Patlamanın ardından tesiste çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayda, Yakıt, Patlayıcı ve Astar Tasarım Altyapısı'nda çalışan teknisyen Asım Güngör hayatını kaybetti.

Ankara’da TÜBİTAK tesisinde patlama: 1 ölü
Ankara’da TÜBİTAK tesisinde patlama: 1 ölü

Asım Güngör'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün Yenimahalle ilçesindeki Karacakaya Camii'ne getirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına, Güngör'ün ailesi ve yakınları ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal katıldı.

Güngör'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. 

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