Haber Giriş: Kaynak: AA
TÜBİTAK 25 personel alacak
[Fotoğraf: AA]
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı (BİTO) bünyesinde görev yapmak üzere 25 personel alınacak.
TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, farklı meslek gruplarından 25 kişinin kurumda istihdamı sağlanacak.
Başvurular, https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek.
Etiketler: TÜBİTAK resmi gazeteSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 09:35
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