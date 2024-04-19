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Türkiye
TRT Haber 19.04.2024 20:43

TRT'den lise öğrencilerine gazetecilik eğitimi

TRT gazetecilik deneyimini gençlerle paylaşmayı sürdürüyor. "Gençler İçin Gazetecilik" eğitim programı kapsamında Trabzonlu gençlere eğitim verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan lise öğrencileri sertifika almaya hak kazandı.

TRT'den lise öğrencilerine gazetecilik eğitimi
[Fotograf: AA]

Çaykara Şehit Ahmet Çamur Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde J4J Mobil Gazetecilik Atölyesi eğitim programına katılan 65 öğrenciye 3 gün boyunca gazetecilik, hikaye anlatıcılığı, saha yapımcılığı ve mobil gazetecilik konularında dersler anlatıldı.

TRT'den lise öğrencilerine gazetecilik eğitimi

TRT'nin deneyimli eğitimcileri, kısa videolar çeken öğrencilerin içeriklerini puanladı.

"Ora" ve "Uzungöl" adlı grupların hazırladığı videolar birinci seçildi.

TRT'den lise öğrencilerine gazetecilik eğitimi

Programı başarıyla bitiren öğrencilere sertifikalarını Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali ve diğer ilgililer verdi.

TRT'den lise öğrencilerine gazetecilik eğitimi

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