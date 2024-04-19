TRT'den lise öğrencilerine gazetecilik eğitimi

Çaykara Şehit Ahmet Çamur Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde J4J Mobil Gazetecilik Atölyesi eğitim programına katılan 65 öğrenciye 3 gün boyunca gazetecilik, hikaye anlatıcılığı, saha yapımcılığı ve mobil gazetecilik konularında dersler anlatıldı.
TRT'nin deneyimli eğitimcileri, kısa videolar çeken öğrencilerin içeriklerini puanladı.
"Ora" ve "Uzungöl" adlı grupların hazırladığı videolar birinci seçildi.
Programı başarıyla bitiren öğrencilere sertifikalarını Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali ve diğer ilgililer verdi.