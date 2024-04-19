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Türkiye
AA 19.04.2024 20:51

Bakan Özhaseki fırtına ve yağışa karşı uyardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına ve yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Bakan Özhaseki fırtına ve yağışa karşı uyardı

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ve Ege'de gök gürültülü ve sağanak, ülkenin iç ve batı kesimlerinde fırtına, Batı Akdeniz'de kuvvetli yağışlar, Batı Karadeniz, Marmara, Batı Akdeniz ve Ege Denizi'nde fırtına beklendiğini ifade etti.

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Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, hortum, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı meteorolojik veriler doğrultusunda hareket ederek dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirten Özhaseki, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, ilgili kurumların ve yetkililerin uyarılarını dikkatle takip etmelerini istirham ediyorum." ifadesini kullandı.

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Hava Durumu Yağış Sağanak Fırtına Mehmet Özhaseki
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