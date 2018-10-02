TRT World Forum'da 'Dünya beşten büyüktür' teması tartışılacak

TRT World Araştırma ve Vizyon Direktörü Pınar Kandemir, TRT World Forum'da, bugün Türkiye'nin dünyadaki adalet sistemine eleştiri olarak getirdiği "Dünya beşten büyüktür" temasının tartışılacağını belirterek, "Buradan çıkacak sonuçlarla uluslararası sisteme nasıl bir alternatif üretilebilir? Uluslararası sistem neden yeterince verimli çalışmıyor? Bunu tartışacağız ve çıktılarını da kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

Kandemir, bu yıl 3-4 Ekim'de ikincisi gerçekleştirilecek TRT World Forum'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık bir yıldır forumun hazırlıklarının sürdüğünü ve özenle hazırlandıklarını ifade eden Kandemir, programın içeriğinin, her biri üzerinde ayrı ayrı detaylıca durularak hazırlandığını belirtti.

Pınar Kandemir, bu yıl 12 kapalı, 10 açık oturum gerçekleştirileceğini, oturumlara dünyanın farklı ülkelerinden alanında uzman isimlerin katılacağını söyledi.

TRT World Forum'un açılışını TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın yapacağını aktaran Kandemir, forumun kapanış törenini ise "Parçalanmış Bir Dünyada Adalet Peşinde" başlıklı konuşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onurlandıracağını dile getirdi.

"Dünyanın en prestijli uluslararası toplantılarından biri haline geldi"

Geçen yıl forumun "Belirsizlik çağında değişime ilham olmak", bu yıl ise "Parçalanmış bir dünyada barış ve güvenliği yeniden düşünmek" temasıyla düzenlendiğini hatırlatan Kandemir, şöyle devam etti:

"Geçen yıl belirsizlik çağını konuşmuştuk. Açıkçası geçen yıldan bu yana dünyada pek fazla değişim olmadı. Hatta diyebiliriz ki parçalanmışlık daha da arttı. Özellikle insani krizler bağlamında dünya bambaşka bir yere savruldu. Dolayısıyla bu sene uzmanlarla, dünyanın farklı ülkelerinden gelen isimlerle ve Batı'nın entelektüel hegemonyasına en nihayetinde eleştirel yaklaşım üretebilecek kişilerle özel toplantılar yapacağız. Buranın çıktısıyla bir alternatif üretmeyi istiyoruz.

TRT World Forum daha birinci senesinde dünyanın en prestijli uluslararası toplantılarından biri haline geldi. Bu yıl da geçen yıl ki başarısını sürdürecek diye umuyoruz."

"Dünya beşten büyüktür temasını tartışacağız"

Kandemir, bu yılki TRT World Forum'un katılımcıları arasında Ürdün Kraliçesi Rania El Abdullah, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, eski Lübnan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Fuad Siniora, eski Dünya Bankası Genel Müdürü Mamphela Ramphele, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Ivo Josipoviç, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu Başkanı Francesco Rocca gibi çok özel isimlerin yer aldığını belirtti.

Bu isimlerin dışında dünyanın pek çok farklı düşünce kuruluşundan gelen kıdemli analistlerin de foruma katılacağını aktaran Kandemir, "Böyle seçkin bir topluluğu bir araya getirmişken, bugün Türkiye'nin dünyadaki adalet sistemine eleştiri olarak getirdiği 'Dünya beşten büyüktür' temasını tartışacağız. Başlık ve konular değişse de bütün tartışmaların merkezinde Türkiye'nin dünyaya bu çağrısı var. Buradan çıkacak sonuçlarla uluslararası sisteme nasıl bir alternatif üretilebilir? Uluslararası sistem neden yeterince verimli çalışmıyor? Bunu tartışacağız ve çıktılarını da kamuoyu ile paylaşacağız." diye konuştu.

Geçen yıla oranla çok büyük talebin olduğunu vurgulayan Kandemir, TRT World ve TRT Arapça'nın prestijinin artması ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in vizyonuyla, TRT World Forum'un da bilinir bir marka haline geldiğini söyledi.

TRT World Forum'da dünyanın en prestijli uluslararası zirvelerinin başkanlarını ağırlar hale geldiklerini aktaran Kandemir, uluslararası medyadan da büyük ilgi olduğunu ifade etti.

Kandemir, iki günlük programda pek çok farklı tartışmanın yapıldığını ama iki gün sonunda buradan üretilecek akademik çalışmaların, dünya kamuoyuyla paylaşılacağını, bunun da yeni bir perspektifi ortaya koyacağını dile getirdi.

TRT World Citizen Ödülleri

Yarın akşam gerçekleştirilecek olan "TRT World Citizen Ödülleri"ne de değinen Kandemir, geçen yıl yabancı katılımcıları da misafir ettikleri toplantıda bu ödüllerin lansmanını yaptıklarını anımsattı

TRT World Citizen'ın, TRT tarafından kurulan bir sosyal sorumluluk girişimi olduğunu belirten Kandemir, şunları kaydetti:

"Özellikle TRT World ve TRT Arapça'da çalışan gazetecilerimiz, gazetecilik eğitimi veriyorlar. Medyayı kullanarak, dünyadaki insani krizlerle ilgili kamuoyunda farkındalığı arttırmayı amaçlıyorlar. Bu sene ikincisini düzenleyeceğimiz bir gece olacak. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan onur konuğumuz olacak. Bu gecede, hem bu bağlamda düzenlediğimiz film yarışmasının ödüllerini vereceğiz hem de bu sene ilk kez dört farklı kategoride ödüller vereceğiz. Bu ödülleri, dünyada hikayeleriyle insanlığa ilham olmuş, bizim de haberciliğimize ilham olmuş, insanı merkeze koymamıza vesile olmuş kişilere vereceğiz. Burada TRT'nin insanı merkeze koyan perspektifini kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. TRT World Citizen da zaten Türkiye'nin vizyonundan ilham alınarak kurulmuş bir yapı."

Geçen yıl Avrupa'daki mülteci çocuklara yönelik kampanya yürüttüklerini dile getiren Kandemir, tüm yıl boyunca TRT World ve TRT'nin diğer kanallarının medya gücünü kullanarak, Avrupa'da organ mafyasının eline düşmüş ve diğer şekillerde istismar edilen çocuklarla ilgili farkındalığı arttırmak üzere pek çok çalışma yaptıklarını söyledi.

Bu yılki kampanyanın ise "savaş ve kadın" üzerine olacağını ve bu ödül gecesinde bu kampanyayı da anlatacaklarını aktaran Kandemir, "Bu gecenin en nihai amacı, TRT'nin insani perspektifini, haberciliğinin merkezine koyduğu insanı, hem yabancı misafirlerimizle hem de Türkiye'den gelecek seçkin konuklarımızla paylaşmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA