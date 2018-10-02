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TRT Çocuk'tan Karakter Tasarım Yarışması

TRT Çocuk tarafından Karakter Tasarım Yarışması başlatıldı. Dereceye giren tasarımlar, çocuklar için hazırlanan animasyon ve sinema filmlerinde kullanılacak.

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TRT Çocuk tarafından başlatılan Karakter Tasarım Yarışması'na görsel ve grafik sanatlar, çizgi film, animasyon ve iletişim alanında eğitim gören üniversite öğrencileri katılabilecek. Bu bölümlerden son 3 yıl içinde mezun olanlar da başvuru yapabilecek.

Dereceye giren tasarımlar yeni animasyon serisi veya sinema filmlerinde değerlendirilecek. 

Son başvuru tarihi: 15 Kasım 

Yarışmada, birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 3 bin lira para ödülü verilecek.

Seyirci Özel Ödülü kategorisinde değer gören çalışmanın sahibi 2 bin liralık ödülün sahibi olacak.

Yarışma için son başvuru tarihi 15 Kasım. Çalışmalar, alanında uzman isimler tarafından değerlendirecek.

Ödüller 28-29 Kasım tarihlerinde düzenlenecek TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı'nda verilecek.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: TRT Çocuk, sanat, Kültür, karakter ve tasarım yarışması
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