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Karadeniz hamsisi tezgahlardaki yerini aldı

Karadeniz'e açılan balıkçıların avladıkları hamsi, kilogramı 20 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

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Karadeniz hamsisi tezgahlardaki yerini aldı

Zonguldak Alaplı'da balıkçılık yapan Tuncay Yazgan yaptığı açıklamada, Karadeniz'de yaşanan palamut bolluğunun ardından hamsinin tezgahlarda yerini almaya başladığını söyledi.

Sabah Karadeniz'e açılan balıkçıların bol miktarda hamsiyle döndüğünü ifade eden Yazgan, "Şu an Karadeniz'den bol miktarda palamut çıksa da zaman zaman balıkçıların ağlarına hamsi de takılıyor. Karadeniz'e açılan balıkçılar bol miktarda hamsiyle geri döndü." dedi.

Yazgan, Karadeniz hamsisinin tezgahtaki yerini yeni aldığı için kilogramı 20 liradan satıldığını aktararak,"Hamsi bollaştıkça fiyatı da düşecektir. Önümüzdeki günlerde vatandaşlar hem palamudu hem de hamsiyi bolca yiyecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

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