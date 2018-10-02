  • 02 EKIM 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 5.999
    EURO 6.924
  • BIST 98206.54
    ALTIN 230.123
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Balıkesir'de yolcu otobüsü temizlik aracına çarptı: 1 ölü, 17 yaralı

Balıkesir'de yolcu otobüsü temizlik aracına çarptı: 1 ölü, 17 yaralı

Balıkesir Susurluk'ta bir yolcu otobüsünün temizlik aracına çarpması sonucu, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Balıkesirde yolcu otobüsü temizlik aracına çarptı: 1 ölü, 17 yaralı

Bursa'dan Balıkesir yönünde giden Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Susurluk Şeker Fabrikası karşısında, önündeki karayollarına ait temizlik aracına çarptı.

Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü Çetiner, olay yerinde hayatını kaybetti, Kutlu'nun da aralarında bulunduğu 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: balıkesir
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER