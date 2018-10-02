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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı Sivil Toplum Platformu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından, Ağrı Sivil Toplum Platformu üyeleriyle bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı Sivil Toplum Platformu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndan sonra, TBMM Tören Salonu'nda Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP) üyeleriyle görüştü.

Yaklaşık bir saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASTOP, Ağrı Sivil Toplum Platforma
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