TRT World Forum başladı

TRT World Forum için aylardır süren hazırlıklar tamamlandı. 2 gün sürecek Forum başladı.

TRT World Forum'da bu yıl, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenlik Yeniden Sağlanabilir mi?" sorusuna yanıt aranacak.

600'e yakın uzman, politikacı ve aktivist İstanbul'da buluşacak

8 açık, 12 kapalı, 2 özel oturumda katılımcılar barış içinde yaşamanın formüllerini tartışacak.

Terör saldırıları, insani krizler ve iç savaşların nedenlerinin masaya yatırılacağı ve çözüm önerilerinin konuşulacağı Forum'a 600'e yakın üst düzey yönetici, uzman, politikacı ve aktivist katılacak.

Forum'da küresel düşünce liderleri "Dünya 5'ten büyüktür" mesajı verecek.

İbrahim Eren: Güvenli bir dünya için çözümler üretilecek

Forum'dan nelerin beklendiğini, organizasyonun içeriğini TRT Genel Müdürü İbrahim Eren anlattı.

"Tüm dünyada acılar, gözyaşları, ülkeler arasında çatışmalar devam etti. Bizim bu forumda tartışacağımız mesele işte Birinci Dünya Savaşı'nın yüzyıl geçmesine rağmen, dünyada barış ve güvenliğin sağlanamamasının temel sebepleri ne? Barış ve güvenlik neden sağlanamadı ve sağlamak için önümüzdeki yıllarda ne tür unsurlar ne tür barış önerileri getirebiliriz."

Eren, dünya çapında çağrılan katılımcılardan pozitif geri dönüş aldıklarını ve çok önemli katılımcılar olduğunu söyledi.

Ürdün Kraliçesi Rania El Abdullah, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, eski Lübnan Cumhurbaşkanı Fuad Siniora, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende, eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw bu isimlerden bazıları.

İbrahim Eren, "Çok kutuplu bir dünya var, parçalanmış bir dünya var, bu parçalanmış dünyada barış ve güvenliği sağlamak için dünya 5'ten büyüktür söyleminde olduğu gibi herkesin bir şeyler katacağı ve bunlardan bir harmoni oluşturacak bir anlayışla bizim dünyaya çözümler üretmemiz lazım" dedi.

"TRT World Citizen" ödülleri ilk kez verilecek

Forum'da bu yıl TRT World Citizen ödülleri de verilecek.

TRT Genel Müdürü Eren, "Bir umut yeşertmiş, eğitim açısından, sağlık açısından ve diğer açılardan toplumuna katkı sağlamış kişilere vereceğimiz ödüller olacak" diye konuştu.

Açılış konuşmasını Eren ve Yıldırım yaptı

Bölgenin en etkili ve saygın etkinliklerinden biri olarak kabul edilen TRT World Forum'un açılış konuşmalarını, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile TRT Genel Müdürü İbrahim Eren yaptı.

Açılışın ardından "Dünya Düzen İçinde mi? Değil mi?", "Birinci Dünya Savaşı'ndan Bu Yana Geçen Yüz Yıl", "AB ve Sorunları", "Küresel Güney'in Yükselişi ve Çatışma Dünyasında Kadınların Liderliği" başlıklarında dört oturum gerçekleşecek.

Kaynak: TRT Haber, AA