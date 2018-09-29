TRT World Forum’da kısa film yarışması düzenlenecek

Dünyanın içinden geçtiği buhranlar, insani krizleri beraberinde getiriyor. Pek çok kişi ya ülkesi içinde yerinden ediliyor ya da mülteci oluyor. Üstelik dünyada mültecilerin yarısına yakınını çocuklar oluşturuyor.

TRT World Forum, bu sebeple mülteci çocukların hikayelerini anlatan kısa film yarışması düzenliyor.

“4 buçuk ay içinde 110 ülkeden 3300 film başvurdu”

Kısa film yarışmasının duyurusunu yaptıklarını, tanıtımını gerçekleştirdiklerini ve beklentilerinin daha az olduğunu ifade eden TRT World Citizen Organizasyon Lideri Zia Ahmad Eshanzada, “Batıdaki mülteci çocuklar hakkında önemli bir proje olarak, ‘Ben Bir Çocuk Değil miyim?’ spesifik kategorisini belirlemiştik. 4 buçuk ay içinde 40 ile 100 arasında film başvurmasını bekliyorduk; şaşırtıcı şekilde 110 ülkeden 3300 film başvurdu.” dedi.

Kısa film yarışması, TRT tarafından 2017'de hayata geçirilen "World Citizen" kapsamındaki bir girişim.

Amaç, insan odaklı bir medya olarak sorunlara parmak basmak.

“Farkındalık yaratmak istedik”

World Citizen’ın TRT World’un temel olarak dünyada olup bitenlere karşı insani çabanın önemini göstermek isteyen bir girişim olduğunu söyleyen Eshanzada, “Biz bir medya organizasyonu olarak, bizler gazeteci olarak pek çok çatışma bölgesinde cephedeyiz, insanoğlunun yarattığı felaketlerle yüz yüzeyiz. Biz bu sebeple bir farkındalık yaratmak istedik. TRT World Citizen bir sosyal sorumluluk girişimi.” diye konuştu.

Yarışmaya Amerika’dan, Asya’dan, Güneydoğu Asya’dan, Avrustralya’dan, Türkiye’den, akla gelebilecek her yerden başvuru olduğunu söyleyen Eshanzada, “Bizim için çok zor bir görevdi; çünkü gerçekten başvurular içinde oldukça kaliteli yapımlar vardı. Ama kategorimiz için aralarından seçim yapmak zorundaydık ve sayıyı 3'e indirdik. Sonuçları Ekim'in 3'ünde TRT World Citizen Gala'da duyuracağız.” dedi.

Kaynak: TRT Haber