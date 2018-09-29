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Buz Hokeyi Kupası’nda ‘İstiklal Marşı’ skandalı

Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası’nda Zeytinburnu Belediyesi SK ile İsrailli HC Bat Yam maçı öncesi İstiklal Marşı’nın çalınmaması üzerine oyuncular İstiklal Marşı’nı kol kola okudu.

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Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası'nda mücadele eden Zeytinburnu Belediyespor, A Grubu'ndaki ilk maçında İsrail temsilcisi HC Yat Bam'ı 4-0 mağlup etti.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen organizasyonda, karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremonide İstiklal Marşı çalınmadı. Bunun üzerine Zeytinburnu Belediyespor oyuncuları, kol kola girerek hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.

“Bizim çocuklar arkalarını dönüp gitmemiş”

Gençlik ve Spor Bakanlığı ise yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Bakanlık, “Seremonide İstiklal Marşımızı çalmayı unutmuşlar. Tabii ki bizim çocuklar da arkalarını dönüp gitmemişler. Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu ilk maçında İsrail temsilcisi HC Yat Bam’ı 4-0 yenen Zeytinburnu Belediye SK’yi kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gücümüz yenmeye, sesimiz dinletmeye yeter”

Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü ise "İsrail temsilcisi karşısında aldığımız galibiyet sonrasında organizasyon komitesi İstiklal Marşımızı unutsa bile gücümüz yenmeye, sesimiz dinletmeye yeter" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İHA

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