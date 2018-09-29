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Terörist Yusuf Nazik'in ismini verdiği 8 kişi hakkında yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadeleri doğrultusunda 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

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Terörist Yusuf Nazikin ismini verdiği 8 kişi hakkında yakalama kararı

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