Darbe girişiminde son 83 dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan 206'sı karara bağlandı, 83 davada ise darbecilerin yargılanması devam ediyor.

Tamamlanan davalarda bin 761'i ömür boyu olmak üzere 2 bin 656 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi.

Ömür boyu hapis cezası alan sanıklardan 804'ü ağırlaştırılmış müebbet, 957'si ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme heyetlerince 895 sanığa, 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kaynak: AA