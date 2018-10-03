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Hurdaya dönen aracın içinden sağ çıkarak kaçtı

İstanbul TEM Otoyolunda henüz bilinmeyen bir şekilde takla atan minibüsün sürücüsü hurdaya dönen minibüsten sağ çıkıp olay yerinden kaçtı.

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Hurdaya dönen aracın içinden sağ çıkarak kaçtı

Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikameti seyir halinde ilerleyen Ramazan A. yönetimindeki 34 TH 8266 plakalı servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürece olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza yapan aracın motoru yola fırladı

Hızla bariyerlere çarpan servis aracının motorunun yerinden fırladığı görüldü.Takla atan aracın sürücüsü Ramazan A. kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Çekici yardımıyla kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaza sırasında servis aracında öğrenci olmaması olası bir faciayı önledi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA 

Etiketler: İstanbul, kaza
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